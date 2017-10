Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 3,134.93 3,278.00 2,907.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 3,498.63 3,498.63 3,498.63 -- Year Ending Dec-17 20 13,686.70 14,128.00 13,348.80 12,080.80 Year Ending Dec-18 21 13,644.00 14,585.00 12,771.00 12,573.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.74 0.88 0.42 -- Quarter Ending Mar-18 1 1.53 1.53 1.53 -- Year Ending Dec-17 21 7.31 8.42 6.67 3.35 Year Ending Dec-18 21 5.86 7.05 3.96 3.67 LT Growth Rate (%) 7 15.07 24.10 8.90 19.58