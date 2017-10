Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 131,700.00 131,700.00 131,700.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 131,100.00 131,100.00 131,100.00 -- Year Ending Mar-17 5 547,920.00 561,400.00 536,000.00 -- Year Ending Mar-18 5 536,420.00 538,400.00 534,000.00 575,500.00 Year Ending Mar-19 5 544,480.00 557,000.00 534,000.00 580,120.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 65.05 67.20 61.90 -- Year Ending Mar-18 5 67.98 68.90 67.30 70.87 Year Ending Mar-19 5 71.72 73.20 70.58 75.54