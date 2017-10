Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 21 27,713.50 30,898.10 25,843.00 32,415.20 Year Ending Dec-18 21 29,775.00 34,547.80 26,747.80 33,132.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.26 0.26 0.26 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.05 0.05 0.05 -- Year Ending Dec-17 22 0.89 1.24 0.68 1.00 Year Ending Dec-18 22 0.95 1.33 0.70 1.06 LT Growth Rate (%) 3 8.22 12.08 5.30 10.33