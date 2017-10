Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318.HK)

2318.HK on Hong Kong Stock



67.05 HKD

23 Oct 2017 Change (% chg)



HK$-0.10 (-0.15%) Prev Close

HK$67.15 Open

HK$67.90 Day's High

HK$68.05 Day's Low

HK$66.70 Volume

58,405,882 Avg. Vol

42,889,552 52-wk High

HK$68.05 52-wk Low

HK$38.00