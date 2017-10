Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 40,563.90 40,563.90 40,563.90 -- Year Ending Dec-17 12 158,135.00 160,617.00 155,658.00 162,574.00 Year Ending Dec-18 12 178,255.00 184,968.00 169,531.00 184,361.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.37 0.38 0.36 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.37 0.37 0.37 -- Year Ending Dec-17 13 1.55 1.59 1.51 1.57 Year Ending Dec-18 13 1.76 1.85 1.67 1.77 LT Growth Rate (%) 2 13.20 15.09 11.30 12.01