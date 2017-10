Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 97,378.20 101,000.00 88,168.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 112,200.00 112,200.00 112,200.00 -- Year Ending Mar-17 12 398,619.00 405,000.00 389,945.00 -- Year Ending Mar-18 11 425,982.00 429,500.00 421,000.00 418,206.00 Year Ending Mar-19 11 443,297.00 448,800.00 437,000.00 436,937.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 8.11 11.91 3.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 33.01 33.01 33.01 -- Year Ending Mar-17 12 126.38 135.87 115.50 -- Year Ending Mar-18 11 120.35 129.44 111.32 118.31 Year Ending Mar-19 11 131.50 141.35 120.64 128.72 LT Growth Rate (%) 1 1.91 1.91 1.91 2.47