Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 127,288.00 128,500.00 126,500.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 129,406.00 130,413.00 128,400.00 -- Year Ending Mar-17 6 541,883.00 544,200.00 540,000.00 -- Year Ending Mar-18 4 564,325.00 568,000.00 559,300.00 552,300.00 Year Ending Mar-19 6 578,113.00 587,179.00 570,800.00 563,720.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 6.06 6.06 6.06 -- Year Ending Mar-17 6 134.94 139.50 129.40 -- Year Ending Mar-18 4 150.30 156.10 143.70 119.34 Year Ending Mar-19 6 159.33 167.30 149.70 125.67