Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 509,285.00 523,156.00 493,156.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 534,686.00 544,242.00 522,000.00 -- Year Ending Mar-17 10 1,867,030.00 1,880,000.00 1,849,400.00 -- Year Ending Mar-18 10 1,987,350.00 2,010,000.00 1,943,000.00 1,930,690.00 Year Ending Mar-19 11 2,029,610.00 2,110,000.00 1,950,000.00 1,975,300.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 13.81 13.81 13.81 -- Quarter Ending Mar-18 1 28.85 28.85 28.85 -- Year Ending Mar-17 11 77.18 83.70 67.65 -- Year Ending Mar-18 11 90.24 94.00 80.20 70.57 Year Ending Mar-19 12 92.34 98.60 84.50 76.12 LT Growth Rate (%) 1 10.30 10.30 10.30 2.42