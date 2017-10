Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 368,645.00 372,144.00 365,146.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -- Year Ending Mar-17 6 1,407,580.00 1,423,000.00 1,390,000.00 -- Year Ending Mar-18 7 1,476,970.00 1,500,000.00 1,416,000.00 1,425,170.00 Year Ending Mar-19 7 1,500,630.00 1,530,000.00 1,442,000.00 1,445,200.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 14.70 14.70 14.70 -- Quarter Ending Mar-18 1 13.40 13.40 13.40 -- Year Ending Mar-17 6 36.44 39.30 32.40 -- Year Ending Mar-18 7 35.96 38.24 33.69 41.26 Year Ending Mar-19 7 42.43 45.52 40.60 43.84 LT Growth Rate (%) 1 8.00 8.00 8.00 37.60