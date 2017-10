Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 251,135.00 262,265.00 243,265.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 278,550.00 280,800.00 276,300.00 -- Year Ending Mar-17 6 988,283.00 1,006,200.00 970,000.00 -- Year Ending Mar-18 5 1,025,820.00 1,055,000.00 970,800.00 990,083.00 Year Ending Mar-19 5 1,025,120.00 1,067,000.00 962,500.00 985,380.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 74.20 74.20 74.20 -- Quarter Ending Mar-18 1 44.90 44.90 44.90 -- Year Ending Mar-17 3 13.83 19.90 4.30 -- Year Ending Mar-18 5 106.09 118.40 92.40 144.86 Year Ending Mar-19 5 141.69 181.40 118.40 154.82 LT Growth Rate (%) 1 15.10 15.10 15.10 61.40