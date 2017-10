Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 542,393.00 580,200.00 520,198.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 604,350.00 627,600.00 577,000.00 -- Year Ending Mar-17 14 1,941,690.00 1,970,000.00 1,910,000.00 -- Year Ending Mar-18 11 2,174,390.00 2,210,000.00 2,108,000.00 2,036,920.00 Year Ending Mar-19 13 2,218,350.00 2,383,000.00 2,095,000.00 2,057,350.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 13.63 13.63 13.63 -- Quarter Ending Mar-18 1 23.89 23.89 23.89 -- Year Ending Mar-17 15 46.73 57.10 36.70 -- Year Ending Mar-18 12 67.46 78.82 61.20 53.23 Year Ending Mar-19 14 69.66 82.92 47.10 58.19 LT Growth Rate (%) 1 12.80 12.80 12.80 7.38