Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 194,880.00 206,200.00 186,600.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 211,675.00 226,000.00 202,000.00 -- Year Ending Mar-17 10 717,070.00 730,000.00 700,000.00 -- Year Ending Mar-18 10 785,710.00 820,000.00 740,000.00 730,900.00 Year Ending Mar-19 10 796,900.00 832,000.00 755,000.00 742,656.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-19 1 265.20 265.20 265.20 -- Year Ending Mar-17 11 215.47 240.42 181.20 -- Year Ending Mar-18 11 251.07 275.70 209.40 152.04 Year Ending Mar-19 11 250.36 279.80 206.39 156.96 LT Growth Rate (%) 1 7.10 7.10 7.10 8.93