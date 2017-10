Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 315,652.00 321,502.00 304,000.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 333,661.00 350,800.00 306,000.00 -- Year Ending Mar-17 11 1,183,300.00 1,197,000.00 1,155,000.00 -- Year Ending Mar-18 11 1,280,410.00 1,303,970.00 1,206,000.00 1,229,610.00 Year Ending Mar-19 12 1,317,500.00 1,350,000.00 1,192,000.00 1,257,450.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 47.61 50.50 44.72 -- Quarter Ending Mar-18 1 93.72 93.72 93.72 -- Year Ending Mar-17 12 290.50 310.00 275.00 -- Year Ending Mar-18 12 358.05 380.00 345.00 242.37 Year Ending Mar-19 13 351.45 395.00 192.50 254.22 LT Growth Rate (%) 1 3.70 3.70 3.70 36.09