Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 231,926.00 269,073.00 220,180.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 223,364.00 228,184.00 218,545.00 240,973.00 Year Ending Mar-17 19 856,557.00 900,030.00 810,000.00 -- Year Ending Mar-18 17 910,007.00 964,930.00 870,225.00 914,544.00 Year Ending Mar-19 16 977,993.00 1,056,330.00 898,436.00 1,001,140.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 5.66 6.61 4.73 -- Quarter Ending Jun-18 1 5.83 5.83 5.83 6.62 Year Ending Mar-17 19 24.02 26.40 22.20 -- Year Ending Mar-18 18 23.70 27.17 21.50 25.92 Year Ending Mar-19 17 26.16 32.41 21.50 29.00 LT Growth Rate (%) 2 6.45 9.74 3.16 0.38