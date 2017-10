Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 257,439.00 268,256.00 245,734.00 237,765.00 Quarter Ending Mar-18 2 229,994.00 234,087.00 225,900.00 220,971.00 Year Ending Dec-17 16 915,374.00 946,399.00 873,670.00 911,703.00 Year Ending Dec-18 16 1,009,190.00 1,077,200.00 923,336.00 1,006,800.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 15.06 16.72 14.15 16.95 Quarter Ending Mar-18 1 12.42 12.42 12.42 12.97 Year Ending Dec-17 18 54.90 61.50 48.28 58.89 Year Ending Dec-18 18 61.53 70.50 52.80 74.31 LT Growth Rate (%) 2 38.70 41.86 35.54 27.40