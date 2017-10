Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-18 1 2,774,780.00 2,774,780.00 2,774,780.00 -- Year Ending Mar-17 2 10,827,000.00 13,154,000.00 8,500,000.00 -- Year Ending Mar-18 8 10,182,400.00 11,905,400.00 9,350,000.00 8,702,280.00 Year Ending Mar-19 8 10,168,500.00 11,308,400.00 9,350,000.00 8,798,420.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 22.40 22.40 22.40 -- Year Ending Mar-17 2 63.34 69.98 56.70 -- Year Ending Mar-18 9 63.27 73.20 52.10 54.04 Year Ending Mar-19 9 68.28 76.78 57.94 56.55 LT Growth Rate (%) 1 10.50 10.50 10.50 --