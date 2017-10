Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 206,931.00 213,000.00 200,493.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 217,350.00 223,000.00 214,000.00 -- Year Ending Mar-17 9 802,289.00 805,400.00 792,700.00 -- Year Ending Mar-18 10 853,390.00 865,500.00 831,400.00 829,911.00 Year Ending Mar-19 10 871,960.00 893,000.00 846,900.00 847,388.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -20.00 -20.00 -20.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 71.00 71.00 71.00 -- Year Ending Mar-17 9 431.47 496.00 413.00 -- Year Ending Mar-18 10 302.78 341.00 283.00 331.94 Year Ending Mar-19 10 349.59 393.00 307.00 361.27