Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 169,134.00 174,634.00 166,434.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 156,400.00 157,100.00 155,700.00 -- Year Ending Mar-17 8 577,538.00 585,500.00 570,000.00 -- Year Ending Mar-18 8 592,038.00 599,000.00 583,600.00 595,638.00 Year Ending Mar-19 8 610,112.00 631,000.00 589,000.00 612,712.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 60.70 60.70 60.70 -- Quarter Ending Mar-18 1 56.09 56.09 56.09 -- Year Ending Mar-17 9 204.23 215.79 193.76 -- Year Ending Mar-18 9 214.20 218.70 210.20 224.95 Year Ending Mar-19 9 231.09 242.40 202.80 241.28 LT Growth Rate (%) 2 4.01 8.40 -0.38 1.01