Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 509,783.00 669,000.00 432,800.00 -- Quarter Ending Mar-18 6 493,099.00 525,392.00 463,900.00 -- Year Ending Mar-17 12 1,700,940.00 1,797,300.00 1,650,000.00 -- Year Ending Mar-18 11 1,871,390.00 1,983,000.00 1,730,000.00 1,801,070.00 Year Ending Mar-19 11 1,870,090.00 1,953,200.00 1,730,000.00 1,843,490.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -1.44 -1.44 -1.44 -- Quarter Ending Mar-18 1 15.71 15.71 15.71 -- Year Ending Mar-17 10 -108.70 -88.11 -121.10 -- Year Ending Mar-18 12 109.98 145.31 67.52 86.78 Year Ending Mar-19 12 122.07 146.57 109.97 107.99