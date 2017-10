Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 123,400.00 125,900.00 120,900.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 134,250.00 145,000.00 127,900.00 -- Year Ending Mar-17 9 439,722.00 474,600.00 427,999.00 -- Year Ending Mar-18 9 493,607.00 516,000.00 465,300.00 446,557.00 Year Ending Mar-19 9 516,387.00 552,500.00 470,700.00 447,966.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 79.00 79.00 79.00 -- Year Ending Mar-17 9 226.71 250.00 168.00 -- Year Ending Mar-18 9 394.47 438.00 373.50 175.62 Year Ending Mar-19 9 499.59 604.10 443.00 201.53 LT Growth Rate (%) 1 28.40 28.40 28.40 --