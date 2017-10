Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 200,750.00 215,000.00 191,000.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 235,125.00 261,000.00 219,500.00 -- Year Ending Mar-17 10 782,263.00 899,137.00 741,000.00 -- Year Ending Mar-18 12 878,788.00 951,660.00 829,800.00 798,951.00 Year Ending Mar-19 12 914,945.00 988,640.00 867,900.00 836,100.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 59.00 59.00 59.00 -- Year Ending Mar-17 9 -17.94 102.48 -65.20 -- Year Ending Mar-18 13 283.89 322.80 230.40 199.47 Year Ending Mar-19 13 320.75 396.65 242.20 226.90