Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 115,300.00 120,300.00 112,300.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 122,338.00 129,000.00 116,400.00 -- Year Ending Mar-17 7 403,300.00 412,100.00 392,000.00 -- Year Ending Mar-18 7 458,871.00 482,000.00 437,000.00 388,943.00 Year Ending Mar-19 7 471,243.00 496,000.00 450,000.00 395,400.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 7 388.27 447.75 338.00 -- Year Ending Mar-18 7 444.97 481.53 390.28 357.49 Year Ending Mar-19 7 461.26 532.22 388.60 366.72 LT Growth Rate (%) 1 10.20 10.20 10.20 4.38