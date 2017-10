Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 8,628.15 8,628.15 8,628.15 -- Year Ending Dec-17 12 45,239.60 58,957.00 32,033.10 51,649.40 Year Ending Dec-18 13 49,671.90 66,550.00 34,468.90 58,309.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.22 0.22 0.21 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.39 0.39 0.39 -- Year Ending Dec-17 16 0.94 1.15 0.81 1.31 Year Ending Dec-18 16 1.09 1.38 0.91 1.54 LT Growth Rate (%) 1 8.11 8.11 8.11 5.14