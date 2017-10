Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 3,605,130.00 4,074,950.00 3,122,430.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 3,262,300.00 3,262,300.00 3,262,300.00 -- Year Ending Mar-17 8 13,809,800.00 15,409,000.00 13,112,000.00 -- Year Ending Mar-18 8 13,642,000.00 16,672,000.00 12,324,000.00 13,379,000.00 Year Ending Mar-19 8 13,726,600.00 17,691,000.00 11,849,000.00 13,306,800.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 -33.95 13.44 -81.35 -- Quarter Ending Jun-18 1 26.63 26.63 26.63 -- Year Ending Mar-17 7 -9.10 -7.00 -9.95 -- Year Ending Mar-18 10 101.89 111.80 92.80 94.09 Year Ending Mar-19 10 99.30 106.52 88.68 91.88