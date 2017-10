Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 281,905.00 286,282.00 279,716.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 285,167.00 290,500.00 282,000.00 -- Year Ending Mar-17 9 828,222.00 835,000.00 819,000.00 -- Year Ending Mar-18 10 858,652.00 867,000.00 850,000.00 859,269.00 Year Ending Mar-19 10 891,184.00 904,835.00 869,000.00 887,663.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 32.20 32.20 32.20 -- Quarter Ending Mar-18 2 36.10 37.20 35.00 -- Year Ending Mar-17 9 52.62 64.40 39.90 -- Year Ending Mar-18 10 43.58 46.12 42.30 46.39 Year Ending Mar-19 10 48.45 52.77 44.70 49.54