Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 105,436.00 106,572.00 104,301.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 117,800.00 117,800.00 117,800.00 -- Year Ending Mar-17 7 368,514.00 389,400.00 360,900.00 -- Year Ending Mar-18 6 399,933.00 420,000.00 380,700.00 414,033.00 Year Ending Mar-19 6 419,783.00 440,000.00 393,900.00 437,500.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 12.80 12.80 12.80 -- Quarter Ending Mar-19 1 42.60 42.60 42.60 -- Year Ending Mar-17 7 29.34 30.00 27.10 -- Year Ending Mar-18 5 32.85 34.60 31.30 34.90 Year Ending Mar-19 5 36.75 39.90 33.40 40.40 LT Growth Rate (%) 1 10.95 10.95 10.95 22.99