Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 9 1,915,180.00 2,004,000.00 1,793,750.00 -- Quarter Ending Jun-18 3 1,992,800.00 2,036,760.00 1,958,000.00 1,883,050.00 Year Ending Mar-17 19 7,332,640.00 7,550,000.00 7,143,780.00 -- Year Ending Mar-18 22 7,807,510.00 7,913,790.00 7,563,720.00 7,645,550.00 Year Ending Mar-19 22 8,223,850.00 8,521,000.00 7,800,000.00 7,926,070.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 -2.09 16.53 -16.30 -- Quarter Ending Jun-18 1 25.48 25.48 25.48 -- Year Ending Mar-17 18 66.24 91.76 54.46 -- Year Ending Mar-18 20 74.94 86.03 66.20 82.37 Year Ending Mar-19 20 99.28 111.37 86.67 100.75 LT Growth Rate (%) 3 18.90 26.34 5.77 11.67