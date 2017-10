Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 16 104,174.00 106,979.00 97,314.20 107,750.00 Year Ending Dec-18 16 109,476.00 113,914.00 102,383.00 114,934.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.06 0.06 0.06 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.12 0.12 0.12 -- Year Ending Dec-17 18 0.30 0.32 0.26 0.26 Year Ending Dec-18 18 0.32 0.36 0.27 0.28 LT Growth Rate (%) 3 8.26 14.40 0.25 0.86