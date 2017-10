Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 13 95,532.30 100,266.00 90,978.00 105,470.00 Year Ending Dec-18 13 103,949.00 109,286.00 92,498.00 116,373.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.16 0.16 0.16 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.20 0.20 0.20 -- Year Ending Dec-17 15 0.63 0.68 0.55 0.63 Year Ending Dec-18 15 0.65 0.73 0.54 0.68 LT Growth Rate (%) 2 1.36 1.50 1.23 2.11