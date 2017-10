Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 4 12,204.00 12,706.80 11,660.90 9,978.96 Year Ending Dec-18 4 13,453.90 14,500.60 12,452.20 9,010.30 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 4 1.91 2.17 1.51 1.48 Year Ending Dec-18 4 2.05 2.27 1.68 1.56