Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 89,343.30 98,159.00 84,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 71,131.00 71,131.00 71,131.00 79,546.00 Year Ending Mar-17 11 320,745.00 330,740.00 312,200.00 -- Year Ending Mar-18 10 334,791.00 349,200.00 321,864.00 368,504.00 Year Ending Mar-19 10 343,742.00 363,400.00 325,212.00 381,472.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 22.51 22.79 22.22 -- Quarter Ending Jun-18 1 22.94 22.94 22.94 23.75 Year Ending Mar-17 12 67.60 73.90 63.86 -- Year Ending Mar-18 11 97.77 108.23 86.90 134.37 Year Ending Mar-19 11 110.04 125.70 94.56 143.21 LT Growth Rate (%) 1 15.95 15.95 15.95 1.78