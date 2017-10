Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 141,197.00 141,197.00 141,197.00 -- Year Ending Mar-17 2 398,500.00 400,000.00 397,000.00 -- Year Ending Mar-18 2 362,000.00 364,000.00 360,000.00 409,500.00 Year Ending Mar-19 2 400,500.00 405,000.00 396,000.00 429,500.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 45.70 47.50 43.90 -- Year Ending Mar-18 2 44.80 45.10 44.50 51.60 Year Ending Mar-19 2 52.80 53.40 52.20 57.53