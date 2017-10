Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 10 3,392,460.00 3,655,230.00 3,190,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 3 2,865,880.00 2,981,900.00 2,746,000.00 2,881,970.00 Year Ending Mar-17 20 11,620,000.00 11,920,000.00 11,370,000.00 -- Year Ending Mar-18 20 11,978,500.00 12,330,000.00 10,793,500.00 11,813,700.00 Year Ending Mar-19 21 12,285,100.00 13,074,700.00 11,272,900.00 12,196,000.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 7 42.97 65.34 30.80 -- Quarter Ending Jun-18 3 29.20 33.18 23.08 44.34 Year Ending Mar-17 21 147.92 175.91 124.40 -- Year Ending Mar-18 21 149.15 168.44 134.70 145.97 Year Ending Mar-19 22 158.44 184.63 140.80 159.85 LT Growth Rate (%) 3 -3.68 -2.17 -5.00 7.63