Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 452,119.00 514,357.00 425,400.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 409,500.00 409,500.00 409,500.00 390,000.00 Year Ending Mar-17 11 1,660,300.00 1,725,000.00 1,636,000.00 -- Year Ending Mar-18 13 1,734,730.00 1,763,000.00 1,707,000.00 1,720,280.00 Year Ending Mar-19 13 1,789,050.00 1,850,000.00 1,727,000.00 1,768,390.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 23.10 23.20 23.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 30.99 33.08 28.90 -- Year Ending Mar-17 12 84.85 92.40 78.25 -- Year Ending Mar-18 14 99.10 108.25 87.20 107.56 Year Ending Mar-19 14 118.01 139.40 90.50 122.18 LT Growth Rate (%) 3 17.62 20.60 14.91 2.87