Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 545,075.00 581,629.00 482,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 454,880.00 454,880.00 454,880.00 454,000.00 Year Ending Mar-17 10 1,877,280.00 1,923,400.00 1,824,000.00 -- Year Ending Mar-18 13 2,045,490.00 2,100,000.00 2,000,000.00 1,942,880.00 Year Ending Mar-19 13 2,193,750.00 2,300,000.00 2,100,000.00 2,051,080.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 28.89 48.10 9.67 -- Quarter Ending Jun-18 1 19.46 19.46 19.46 0.67 Year Ending Mar-17 10 -152.02 -126.77 -170.45 -- Year Ending Mar-18 14 57.70 68.19 49.53 32.43 Year Ending Mar-19 14 67.24 80.40 53.69 43.47