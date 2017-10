Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 10 871,206.00 928,100.00 826,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 3 823,205.00 874,348.00 792,267.00 820,424.00 Year Ending Mar-17 18 3,216,180.00 3,276,700.00 3,175,000.00 -- Year Ending Mar-18 17 3,380,030.00 3,509,000.00 3,240,000.00 3,305,000.00 Year Ending Mar-19 17 3,465,080.00 3,585,210.00 3,240,000.00 3,402,920.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 26.45 41.27 15.20 -- Quarter Ending Jun-18 2 48.42 61.26 35.58 58.10 Year Ending Mar-17 19 161.11 183.91 148.90 -- Year Ending Mar-18 18 204.22 230.37 179.87 218.88 Year Ending Mar-19 18 216.90 283.01 163.88 243.32 LT Growth Rate (%) 3 9.89 16.10 -1.00 1.82