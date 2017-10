Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 877,360.00 947,100.00 653,609.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 903,470.00 911,582.00 895,357.00 811,475.00 Year Ending Mar-17 18 3,313,710.00 3,375,000.00 3,081,500.00 -- Year Ending Mar-18 21 3,497,420.00 3,702,910.00 3,396,900.00 3,384,600.00 Year Ending Mar-19 21 3,660,550.00 3,832,920.00 3,480,000.00 3,512,100.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 7 110.54 121.30 93.50 -- Quarter Ending Jun-18 2 119.73 130.75 108.70 118.30 Year Ending Mar-17 19 384.55 407.70 364.70 -- Year Ending Mar-18 22 365.31 423.40 323.50 437.64 Year Ending Mar-19 22 452.72 490.40 397.80 455.14 LT Growth Rate (%) 3 9.56 12.68 6.10 -5.27