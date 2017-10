Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 1,154,270.00 1,252,000.00 1,078,900.00 942,083.00 Quarter Ending Mar-18 2 972,554.00 992,107.00 953,000.00 802,348.00 Year Ending Dec-17 17 4,051,320.00 4,120,000.00 3,988,400.00 3,551,490.00 Year Ending Dec-18 20 4,118,090.00 4,330,000.00 3,799,900.00 3,614,560.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 52.46 56.50 44.53 49.35 Quarter Ending Mar-18 2 45.85 57.98 33.72 27.64 Year Ending Dec-17 18 205.57 220.40 188.76 170.95 Year Ending Dec-18 21 207.62 236.20 148.80 175.04 LT Growth Rate (%) 2 15.10 15.26 14.94 -4.12