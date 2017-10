Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 5 11,666,800.00 12,348,600.00 10,987,200.00 -- Year Ending Mar-18 2 11,795,700.00 11,802,000.00 11,789,400.00 12,036,200.00 Year Ending Mar-19 2 12,199,600.00 12,243,300.00 12,156,000.00 12,360,700.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 21.79 21.79 21.79 -- Year Ending Mar-17 9 84.96 87.60 80.70 -- Year Ending Mar-18 8 105.49 119.66 98.50 88.96 Year Ending Mar-19 8 110.94 122.94 98.50 97.89 LT Growth Rate (%) 1 20.40 20.40 20.40 20.40