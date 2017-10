Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 60,136.00 60,386.00 59,886.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 63,064.70 66,994.00 60,500.00 -- Year Ending Mar-17 6 239,617.00 243,900.00 236,500.00 -- Year Ending Mar-18 6 242,483.00 248,400.00 233,000.00 253,229.00 Year Ending Mar-19 6 251,450.00 256,500.00 244,000.00 251,800.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 22.58 22.58 22.58 -- Quarter Ending Mar-18 2 25.18 26.87 23.50 -- Year Ending Mar-17 6 80.04 94.80 75.70 -- Year Ending Mar-18 6 93.89 96.55 91.30 91.00 Year Ending Mar-19 6 109.25 115.90 97.72 100.22