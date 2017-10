Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Feb-17 3 2,182,970.00 2,263,200.00 2,120,140.00 -- Quarter Ending May-18 1 2,068,110.00 2,068,110.00 2,068,110.00 -- Year Ending Feb-17 9 8,351,270.00 8,681,660.00 8,220,000.00 -- Year Ending Feb-18 9 8,339,890.00 8,690,000.00 8,236,300.00 8,702,010.00 Year Ending Feb-19 9 8,496,480.00 9,040,000.00 8,343,600.00 8,959,850.00 Earnings (per share) Quarter Ending Feb-17 1 39.51 39.51 39.51 -- Quarter Ending May-18 1 5.06 5.06 5.06 -- Year Ending Feb-17 8 13.86 17.70 11.70 -- Year Ending Feb-18 9 24.46 39.40 17.90 29.69 Year Ending Feb-19 9 29.88 43.60 19.70 34.54