Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 1,432,230.00 1,437,300.00 1,427,170.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 1,498,590.00 1,498,590.00 1,498,590.00 -- Year Ending Mar-17 7 6,382,930.00 6,736,600.00 6,056,200.00 -- Year Ending Mar-18 6 6,073,440.00 6,420,800.00 5,954,800.00 6,344,850.00 Year Ending Mar-19 5 6,087,120.00 6,513,000.00 5,700,000.00 6,007,840.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 48.38 49.04 47.71 -- Quarter Ending Jun-18 1 53.30 53.30 53.30 -- Year Ending Mar-17 14 176.73 211.90 161.09 -- Year Ending Mar-18 12 159.88 173.73 151.80 179.33 Year Ending Mar-19 11 167.25 186.30 150.40 178.98 LT Growth Rate (%) 2 -0.33 -0.30 -0.37 9.29