Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 4 420,652.00 430,910.00 415,000.00 -- Year Ending Mar-18 4 430,650.00 434,900.00 422,700.00 428,660.00 Year Ending Mar-19 4 431,875.00 440,000.00 424,200.00 436,000.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 166.00 168.00 162.00 -- Year Ending Mar-18 4 193.90 200.60 188.50 194.08 Year Ending Mar-19 4 195.95 202.50 182.50 199.75