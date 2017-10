Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 342,191.00 345,157.00 339,831.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 351,900.00 353,200.00 350,600.00 -- Year Ending Mar-17 12 1,463,180.00 1,482,000.00 1,457,970.00 -- Year Ending Mar-18 10 1,495,030.00 1,520,100.00 1,464,000.00 1,508,970.00 Year Ending Mar-19 10 1,538,750.00 1,602,950.00 1,459,000.00 1,547,400.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 3.17 8.80 -2.48 -- Quarter Ending Sep-18 1 4.89 4.89 4.89 -- Year Ending Mar-17 13 81.84 100.10 51.10 -- Year Ending Mar-18 12 50.48 88.10 27.90 112.90 Year Ending Mar-19 11 89.97 124.90 68.50 121.49