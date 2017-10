Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 498,074.00 513,498.00 485,000.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 515,022.00 521,545.00 508,500.00 -- Year Ending Mar-17 11 1,958,780.00 2,343,000.00 1,899,000.00 -- Year Ending Mar-18 11 2,064,340.00 2,152,900.00 1,923,600.00 2,109,820.00 Year Ending Mar-19 11 1,638,560.00 2,129,460.00 1,400,000.00 2,177,300.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -92.97 -92.97 -92.97 -- Quarter Ending Mar-18 1 1.27 1.27 1.27 -- Year Ending Mar-17 11 -1,416.63 -1,290.00 -1,495.00 -- Year Ending Mar-18 11 54.31 89.00 23.00 35.21 Year Ending Mar-19 11 117.78 260.00 34.39 78.90 LT Growth Rate (%) 1 74.60 74.60 74.60 -12.56