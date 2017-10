Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 266,640.00 335,000.00 237,500.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 270,480.00 271,000.00 269,959.00 -- Year Ending Mar-17 11 1,018,280.00 1,095,900.00 992,200.00 -- Year Ending Mar-18 11 1,104,850.00 1,137,800.00 1,040,000.00 1,033,220.00 Year Ending Mar-19 11 744,233.00 1,134,930.00 531,000.00 1,094,550.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -380.11 -380.11 -380.11 -- Quarter Ending Mar-18 1 42.24 42.24 42.24 -- Year Ending Mar-17 11 -854.32 -531.40 -1,027.50 -- Year Ending Mar-18 12 115.17 260.97 -21.00 -134.29 Year Ending Mar-19 12 124.64 351.99 25.00 -35.81