Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 798,342.00 840,817.00 755,867.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 748,731.00 748,731.00 748,731.00 -- Year Ending Mar-17 9 3,000,250.00 3,111,500.00 2,854,080.00 -- Year Ending Mar-18 6 3,014,020.00 3,062,000.00 2,946,000.00 2,975,170.00 Year Ending Mar-19 7 2,915,800.00 3,130,000.00 2,709,000.00 2,909,620.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -12.09 -12.09 -12.09 -- Year Ending Mar-17 5 147.69 160.10 138.00 -- Year Ending Mar-18 7 159.50 175.00 149.99 106.00 Year Ending Mar-19 8 158.79 180.20 104.77 123.61