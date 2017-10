Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 8 23.88 24.04 23.73 -- Quarter Ending Sep-18 1 25.70 25.70 25.70 -- Year Ending Jun-17 9 91.92 92.06 91.76 -- Year Ending Jun-18 9 97.85 98.47 96.90 102.29 Year Ending Jun-19 8 108.42 110.49 106.23 115.49 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 8 -0.00 0.02 -0.02 -- Quarter Ending Sep-18 1 0.03 0.03 0.03 -- Year Ending Jun-17 9 -0.06 0.07 -0.09 -- Year Ending Jun-18 8 0.04 0.10 0.00 0.07 Year Ending Jun-19 7 0.13 0.22 0.08 0.32