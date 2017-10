Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 36,268.60 39,670.80 28,930.80 26,373.80 Quarter Ending Mar-18 3 30,565.40 36,845.20 27,425.50 24,208.10 Year Ending Dec-17 17 135,901.00 143,443.00 109,283.00 99,846.10 Year Ending Dec-18 17 159,967.00 173,906.00 118,286.00 107,153.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 1.51 1.61 1.36 1.37 Quarter Ending Mar-18 5 1.42 1.45 1.37 1.43 Year Ending Dec-17 16 5.49 6.65 4.73 5.97 Year Ending Dec-18 17 6.85 8.51 5.95 6.71 LT Growth Rate (%) 3 14.93 19.99 12.20 11.30