Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 24.22 24.22 24.22 24.70 Quarter Ending Mar-18 1 25.06 25.06 25.06 24.65 Year Ending Dec-17 8 103.55 111.00 87.70 97.68 Year Ending Dec-18 8 118.59 131.00 105.06 102.65 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.29 0.29 0.29 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.35 0.35 0.35 -- Year Ending Dec-17 7 1.22 1.39 1.10 1.74 Year Ending Dec-18 7 1.46 1.65 1.34 1.47